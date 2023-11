Londres: 8 ans de prison pour un membre des «Beatles» de l’EI

Aine Davis, actif en Syrie entre 2012 et 2015, a grandi et s’est radicalisé à Londres.

Aine Davis, 39 ans, détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh depuis son expulsion de Turquie puis son arrestation à Londres en août 2022, avait plaidé coupable de financement d’activités terroristes entre 2013 et 2014 et possession d’arme à feu à des fins liées au terrorisme lors d’une audience mi-octobre.

Actifs en Syrie entre 2012 et 2015, les quatre membres des «Beatles», qui avaient grandi et s’étaient radicalisés à Londres, sont accusés d’avoir supervisé la détention d’au moins 27 journalistes et travailleurs humanitaires venus des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne, du Danemark, de Suède, de Belgique, du Japon, de Nouvelle-Zélande et de Russie.