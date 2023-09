Au Royaume-Uni, un ex-militaire accusé de terrorisme s’évade de prison

Son évasion d’une prison londonienne embarrasse les autorités: le gouvernement britannique a promis jeudi l’arrestation d’un ex-militaire britannique poursuivi pour «infraction terroriste», soupçonné selon des médias d’espionnage au profit de l’Iran. L’évasion à bord d’un camion de livraison, sans que quiconque ne s’en aperçoive, de Daniel Khalife a déclenché une chasse à l’homme dans tout le pays et a suscité la stupéfaction et des questions sur le système pénitentiaire.

Des sangles sur un véhicule de livraison

Des conditions de travail dangereuses

Face à la foule de questions posées par cette évasion, le ministre a annoncé plusieurs enquêtes sur le niveau de sécurité de cette prison et la décision d’y avoir écroué Daniel Khalife. La députée travailliste Rosena Allin-Khan a dénoncé devant le Parlement les conditions de travail inadéquates et dangereuses du personnel pénitentiaire dans cet établissement, évoquant des effectifs insuffisants. L’opposition s’interroge sur la présence dans cette prison réputée vétuste datant du XIXe siècle, et non dans un établissement de haute sécurité, de ce détenu poursuivi pour des charges relatives à la sécurité nationale.