Angleterre Une barge pour demandeurs d’asile suscite la colère 

Hostilité

À Portland, les riverains rencontrés par l’AFP s’y opposent tous. Mais entre ceux qui évoquent des risques pour la sécurité des habitants de la ville et les autres qui dénoncent une «prison flottante», l’hostilité est palpable. Quand Heather, une habitante de 33 ans engagée dans un groupe antiraciste, montre aux journalistes les kits de bienvenue que son organisation avait préparés pour les demandeurs d’asile, elle se fait insulter par un automobiliste tandis qu’une autre femme brandit une pancarte «Stop the Invasion».

«C’est toujours comme ça», souffle Heather, qui a décidé de rejoindre l’antenne locale de l’organisation Stand Up To Racism car «quand la barge a été annoncée, j’ai été vraiment choquée par toute la haine qui a circulé. Il y avait des gens qui disaient: «Ils vont commettre des crimes», «ils vont violer vos filles», ça m’a vraiment perturbée.»

Politique anti-migrants

Le gouvernement conservateur, à la peine dans les sondages à un an des législatives, a durci sa rhétorique anti-migrants et promet, en vain pour l’instant, de mettre fin aux traversées illégales dans la Manche. Une nouvelle loi entrée en vigueur en juillet et dénoncée jusqu’à l’ONU interdit désormais aux migrants ayant effectué la périlleuse traversée - ils étaient plus de 45’000 en 2022 et sont déjà près de 15’000 en 2023 - de demander l’asile au Royaume-Uni.