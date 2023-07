Une Britannique affirme avoir identifié Jack l’éventreur

Un fabricant de cigares

Problème de genoux

Les témoins avaient décrit un homme d’une trentaine d’années, avec un bras raide et des genoux pliés. L’auteure a découvert des données médicales indiquant que Hyam Hyams, qui avait 35 ans en 1888, avait souffert d’une blessure qui l’empêchait de «plier ou étendre» son bras gauche, et qu’il avait un problème de genoux et souffrait d’une forme sévère d’épilepsie, avec des crises régulières. Au moins six femmes ont été tuées dans le quartier de Whithechapel entre août et novembre 1888. Les données médicales recueillies dans plusieurs infirmeries et asiles indiquent que son déclin physique et mental coïncide avec la période des meurtres.