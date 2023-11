Royaume-Uni: Le juge siège pour quatre voleurs de toilettes en or

Les toilettes «America» avaient été exposées pour la première fois au Musée Guggenheim de New York, où elles avaient été utilisées par 100’000 personnes entre septembre 2016 et l’été 2017.

Quatre hommes ont été inculpés, lundi, pour le vol, il y a deux ans, d’un WC en or massif de l’artiste italien Maurizio Cattelan au palais de Blenheim, imposant château du sud de l’Angleterre classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Baptisée «America», l’œuvre en or 18 carats comprenant siège, cuvette et chasse d’eau opérationnels était évaluée à 4,8 millions de livres (5,33 millions de francs).