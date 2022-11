Assassinats de journalistes : RSF et huit procureurs appellent à «agir contre l’impunité»

Réunis par RSF, huit procureurs ont appelé mercredi leurs confrères à «agir contre l’impunité» des crimes visant les journalistes, non sanctionnés dans neuf cas sur dix, selon l’Unesco.

Cet appel survient à l’occasion de la «journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes», instaurée par l’ONU en mémoire de deux reporters français de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 au Mali.

Il a été initié par RSF pour «faire savoir aux procureurs confrontés à des situations difficiles qu’ils ne sont pas seuls, et aux victimes qu’elles peuvent obtenir justice», a expliqué l’ONG dans un communiqué.

«Nous sommes consternés que plus de 1000 journalistes et collaborateurs des médias aient été assassinés dans le monde depuis 2010 et 118 ont disparu depuis 2016, selon RSF», déclarent les premiers signataires du texte, huit procureurs travaillant notamment au Mexique, en République démocratique du Congo, au Congo Brazzaville, au Royaume-Uni ou en Serbie.