Information : RSF lance une plateforme pour labelliser les médias fiables

Reporters sans frontières lance mardi la «Journalism trust initiative» (JTI), une plateforme qui vise à lutter contre la désinformation en promouvant des médias considérés comme «dignes de confiance».

Reporters sans frontières a mis en ligne une application numérique via laquelle les médias peuvent demander à recevoir le label JTI, au terme d’un processus en trois étapes, a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Tout d’abord, ils devront auto-évaluer leur conformité par rapport à la «norme» du label JTI. Il s’agit une batterie de critères professionnels élaborée en collaboration avec plus de 130 organisations et acteurs des médias, universitaires, régulateurs, entreprises technologiques, avec le soutien fondateur de l’Union européenne de radio-télévision (UER) et de l’Agence France-Presse (AFP).