Piratage informatique : Ruag a bien réagi mais doit mieux faire avec ses données sensibles

La Commission de gestion du National a lancé une enquête après le piratage supposé de Ruag International en mai dernier. Il n’y a pas de preuve de piratage mais l’enquête a révélé des lacunes en termes de cybersécurité.

Mais les analyses menées à la suite de ces révélations ont toutefois permis d’attirer l’attention de RUAG sur de sérieuses failles en matière de sécurité et ont conduit l’entreprise à prendre différentes mesures. «La commission ne comprend pas pourquoi ces lacunes n’ont pas été décelées plus tôt et pourquoi RUAG n’a pas déjà fait tester son système informatique par une entreprise spécialisée plus tôt», critique-t-elle.