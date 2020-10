Suisse : Ruag compte supprimer jusqu’à 150 emplois d’ici la fin 2021

La crise du Covid-19 a assommé le groupe bernois qui perd actuellement 3 millions de francs par mois.

Confronté à une chute de plus de 30% des revenus dans le secteur des structures aéronautiques et à une dégringolade des bénéfices avant intérêts et impôts (Ebit), après sept mois de crise pandémique, Ruag entend faire des économies et supprimer jusqu’à 150 emplois d’ici la fin de l’année prochaine, selon un communiqué paru ce lundi.