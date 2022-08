Matériel de guerre : Pistolets suisses en Arabie saoudite: Ruag suspecté d’être impliqué

Selon le Secrétariat d’État à l’économie, l'Arabie saoudite est un pays «qui viole systématiquement et gravement les droits de l’homme». Depuis plusieurs années, il n’autorise donc plus d’exportations d’armes à feu. Il s’avère désormais pourtant qu’une filiale du groupe d’armement suisse Ruag aurait voulu transmettre 2500 pistolets au royaume. C’est ce qui ressort de documents dont dispose le «Tages-Anzeiger».

D’après le journal alémanique, cette filiale de Ruag, basée en Hongrie, devait contacter un acheteur potentiel pour les armes, obtenir les licences nécessaires, négocier un prix et organiser le transport. En cas de succès, des frais de courtage étaient offerts. Le directeur général de la filiale aurait signé un contrat à cet effet. De quoi susciter des interrogations puisque non seulement l’exportation, mais aussi le courtage de matériel de guerre sont soumis à autorisation selon la loi suisse. Et la Confédération, en tant que propriétaire du groupe, veut que les filiales à l’étranger s’y conforment également.