Armée suisse

Ruag manque certains objectifs financiers

Alors que le chiffre d’affaires net de Ruag a augmenté en 2019, le groupe enregistre une perte nette de 25 millions de francs.

Les objectifs de rentabilité et de politique de dividendes n’ont pas été atteints par Ruag.

Les objectifs de rentabilité et de politique de dividendes n’ont pas été atteints, constate le Conseil fédéral mercredi. Il a pris connaissance du rapport annuel du conseil d'administration.

Mauvais résultat

Le mauvais résultat financier s’explique principalement par des facteurs particuliers, notamment des réévaluations substantielles liées au programme de fabrication de l’aéronef Dornier228 et des coûts exceptionnels liés à la dissociation et à la restructuration de la société. Les objectifs non financiers ont été majoritairement atteints, précise le rapport.