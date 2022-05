Festival de Cannes : Deuxième Palme d’or pour Ruben Östlund, pour «Sans filtre»

Le jury, présidé par Vincent Lindon, a offert au réalisateur suédois Ruben Östlund sa deuxième Palme d’or, samedi soir sur la Croisette, pour «Sans filtre».

Le Prix du jury est allé ex-aequo à Jerzy Skolimowski, pour «Hi-Han» («Eo») et à Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen (photo) pour «Le Otto Montagne» («Les Huit Montagnes»).

Le Suédois Ruben Östlund a remporté samedi une deuxième Palme d’or à Cannes avec la comédie «Sans filtre», satire acide des ultra-riches et des rapports de classe dans les sociétés occidentales. Le Grand Prix, deuxième distinction la plus prestigieuse, a été remise ex-aequo à la Française Claire Denis pour «Stars at noon» et au Belge Lukas Dhont, le benjamin de la compétition, pour «Close».