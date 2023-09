Accident sur l'A6: autoroute bloquée 2 heures à hauteur de Rubigen

Si vous rouliez sur l’autoroute A6 lundi près de 16h30, à hauteur de Rubigen, vous avez probablement dû faire un détour. Ce tronçon a été fermé durant deux heures après l’accident d’une voiture et sa remorque. Selon les premières constatations de la police cantonale bernoise, la voiture a dérapé, heurté la glissière centrale, avant de se retourner sur le toit. La remorque, séparée du véhicule au moment de la collision, a fini sa route quelques mètres plus loin.

Le conducteur du véhicule, seul impliqué dans l’accident, s’en est sorti indemne. En raison de la position du véhicule et de la remorque, ainsi que des fuites de liquides inflammables, les deux voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence ont été bloquées durant deux heures. L’incident a nécessité l’intervention de la police cantonale, des sapeurs-pompiers et les services d’entretien des autoroutes. Une enquête a été ouverte.