Tennis : Rublev n’a rien pu faire contre Nadal

Le jeune Russe a vécu une entrée en matière difficile contre l’Espagnol au Masters de Londres.

À la recherche de son premier sacre dans ce tournoi où il arrive bien plus frais que lors de ses 10 participations précédentes, l’Espagnol a fait preuve de beaucoup d’autorité sur sa mise en jeu contre le Russe, novice à ce niveau.

«Mon service a été solide, je n’ai pas trop souffert et ça aide à jouer plus détendu quand on est au retour», a-t-il souligné.