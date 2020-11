Tennis : Rublev quitte le Masters sur une victoire

Déjà éliminé, le Russe ne voulait pas partir sans une victoire. Il a profité de la déconcentration de Thiem, déjà qualifié pour les demi-finales.

La deuxième place du groupe «Londres 2020» se jouera en soirée entre le No 2 mondial, Rafael Nadal, à la recherche de son premier trophée dans cette épreuve, et le tenant du titre, le Grec Stéfanos Tsitsipás (ATP 6).

«Cette défaite n’est pas très douloureuse»

«Dominic n’a pas très bien débuté»

«J’ai très bien commencé dès le premier point, le premier retour et je pense que Dominic n’a pas très bien débuté. J’ai pris l’avantage et cela m’a aidé à avoir plus confiance et à jouer de mieux en mieux», a expliqué Rublev.