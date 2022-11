Masters de tennis: Ruud bat Rublev et rejoint Djokovic en finale

Parce que dès que son coup droit étourdissant l’abandonne, le 7e joueur mondial se retrouve vite en perdition. À 25 ans, le Moscovite possède un plan A qui consiste à frapper le plus fort possible en cadence et à plat des deux côtés. Mais lorsqu’il ne trouve pas le court, le protégé de Fernando Vicente a une fâcheuse tendance à forcer. Et donc, à déjouer. Avec lui, le lift n’existe pas, à l’instar des montées au filet. Opposé au métronome Casper Ruud (ATP 4), l’homme qui ne rate jamais vraiment un match, Rublev a souffert de la comparaison.