Ruby Nikira se déshabille sur le plateau de TPMP

C8 : Ruby Nikara se déshabille sur le plateau de «TPMP»

Guillaume Genton contre les influenceuses: acte 2. Au lendemain de sa charge contre Tootatis et Polska, qui s’étaient plaintes de n’avoir pas pu entrer dans un restaurant à cause de leur tenue jugée trop sexy, le chroniqueur s’est retrouvé face à Ruby Nikara venue défendre ses consœurs. Très énervée, la jeune femme de 21 ans a tenté d’argumenter face à Guillaume Genton, mais son discours décousu a provoqué plus de gêne que d’adhésion autour de la table.