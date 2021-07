Australie - Ruby Rose a quitté Batwoman à cause d'une allergie au latex

Australie : Ruby Rose a quitté «Batwoman» à cause du latex

L’actrice australienne a découvert qu’elle était allergique à cette matière en enfilant son masque pour la série.

Le 13 juillet 2021, l’actrice de 35 ans a révélé que sa tenue dans le feuilleton était également en cause. «J’ai découvert que j’étais allergique au latex et, malheureusement, mon masque était fait en latex. Ça empirait. Plus on a de contacts avec cette matière, plus les réactions sont fortes», a-t-elle confié dans le «Kyle and Jackie O Show».