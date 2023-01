Football : Rudi Garcia veut retrouver un Cristiano Ronaldo heureux de jouer

Rudi Garcia, nouvel entraîneur de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, espère que l’attaquant star va «retrouver le plaisir de jouer» sous ses nouvelles couleurs, a-t-il indiqué dimanche, en marge du Rallye Dakar à Ryad. «La seule chose que je souhaite pour Ronaldo, c'est qu'il retrouve le plaisir de jouer et le sourire. Parce que ces derniers mois, entre Manchester, l'équipe nationale et au niveau privé, il n'a pas eu que des moments faciles», a déclaré Rudi Garcia à la presse française juste après être monté à bord d'un Prodive Hunter et avoir rencontré le pilote Sébastien Loeb.

Ronaldo, quintuple Ballon d’or, s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club saoudien pour des émoluments estimés à 200 millions d'euros sur la durée de son contrat. Dans le club jaune et bleu, Ronaldo côtoiera notamment le gardien colombien David Ospina et le milieu brésilien Luiz Gustavo, anciens pensionnaires de Ligue 1.

Avec ce gros coup, Al-Nassr entend donner un sérieux coup de fouet à une équipe fondée en 1955. «Si je peux faire un comparatif pour Cristiano, je pense que ça ressemble un peu à l'arrivée de Pelé ( ndlr: au Cosmos New York) à son époque, notamment pour le développement du football, du sport et de la culture en Arabie saoudite, indique l’ancien entraîneur de l’AS Rome. C'est fou comme ça a donné un coup de projecteur sur notre club.»

Débuts programmés le 22 janvier

Rudi Garcia a confirmé que son nouveau joueur effectuerait ses débuts le 22 janvier, à domicile, contre Al-Ettifaq. «Ça ne sera pas le maillot d’Al-Nassr. Ça sera un mixte entre Al-Hilal et Al-Nassr», précise-t-il. Le vainqueur du championnat de France 2011, avec Lille, est également revenu sur les premiers jours de «CR7»: «Il est bien physiquement, ça on s’en doutait. […] Il s’est fondu dans le groupe. On l’a vu plaisanter et rire avec plaisir avec ses nouveaux coéquipiers. Il était avec nous pour le dernier match, même s’il n’a pas pu jouer. Il était dans les vestiaires, il faisait du vélo et il était heureux pour nous sur le but. Il est à fond avec son équipe. C’est un gagnant. Il va aussi tirer tout le monde derrière lui de ce point de vue-là.»