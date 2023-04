Basketball – NBA: Rudy Gobert frappe un coéquipier en plein match

Les résultats de la nuit

Dallas – San Antonio 117 – 138

Minnesota – La Nouvelle-Orleans 113 – 108

Oklahoma City – Memphis 115 – 100

Denver – Sacramento 109 – 95

Boston – Atlanta 120 – 114

Brooklyn – Philadelphie 105 – 134

Cleveland – Charlotte 95 – 106

Miami – Orlando 123 – 110

New York – Indiana 136 – 141

Toronto – Milwaukee 121 – 105

Washington – Houston 109 – 114

LA Lakers – Utah 128 – 117

Phoenix – LA Clippers 114 – 119

Portland – Golden State 101 – 157

Chicago – Detroit 103 – 81

Qualifiés pour les play-off

Conférence Est: Milwaukee Bucks (No 1), Boston Celtics (No 2), Philadelphia Sixers (No 3), Cleveland Cavaliers (No 4), New York Knicks (No 5), Brooklyn Nets (No 6).

Barrages: Miami Heat (No 7), Atlanta Hawks (No 8), Toronto Raptors (No 9), Chicago Bulls (No 10)

Conférence Ouest: Denver Nuggets (No 1), Memphis Grizzlies (No 2), Sacramento Kings (No 3), Phoenix Suns (No 4), LA Clippers (No 5), Golden State Warriors (No 6).

Barrages: LA Lakers (No 7), Minnesota Timberwolves (No 8), New Orleans Pelicans (No 9), Oklahoma City Thunder (No 10)