États-Unis : Rudy Pankow défend sa copine victime de harcèlement

L’acteur de la série «Outer Banks» ne supporte plus que des internautes s’en prennent à la femme qu’il aime et fassent courir des rumeurs sur elle.

Rudy Pankow n’en peut plus. L’acteur de 22 ans a fait part de sa colère et de son désarroi sur Instagram après que sa chérie, Elaine Siemek, a été la cible de personnes malveillantes sur les réseaux sociaux. En légende d’une photo le montrant en train de porter sa copine sur les épaules, l’Américain a dénoncé un «manque de respect» et du «harcèlement». «C’est arrivé au point où des mensonges sont propagés et des accusations sont faites qui dépassent la «haine» normale», a noté Rudy.