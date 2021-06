Genève : Rue de la soif: doléances sur le bruit entendues

Deux arrêts de justice demandent à la Ville de Genève d’enquêter sur les nuisances nocturnes dénoncées par des habitants de la rue de l’Ecole-de-Médecine.

La problématique du bruit autour de la rue de l’Ecole-de-Médecine et de ses nombreux bistrots rebondit. Selon la « Tribune de Genève », deux récents arrêts de la Chambre administrative invitent la Ville à investiguer de manière approfondie les nuisances dont se plaignent des riverains. Un arrêt annule l’autorisation donnée l’an passé à un établissement d’étendre ses terrasses et demande aux autorités d’étudier à nouveau ce cas, tandis que l’autre décision prie la Ville d’instruire la plainte de sept habitants contre quatre débits de boisson.

Ces riverains souhaiteraient notamment que les terrasses ferment complètement deux soirs par semaine et dès 22h les autres soirs. La Ville rappelle que l’extension des terrasses est un soutien en lien avec la crise du Covid et que des mesures ont été prises comme l’interdiction de diffuser les matchs de l’Euro dans ce secteur. Elle n’en exclut pas d’autres et se dit ouverte à la discussion, tout en rappelant qu’il faudra à chacun faire un pas vers l’autre.