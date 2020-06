Ruée dans les hôpitaux pour le dépistage gratuit

Rédiger un nouveau commentaire

Mais allez y, surtout ceux qui ont des allergies,nez bouché, sinus infectées et donc fièvre, perte du goût,difficulté à respirer tiens les mêmes symptômes que ce covid, on vous certifiera que vous avez le covid.

Raoul 26.06.2020 à 07:21

Et voici toute l'aberration de proposer ces tests gratuits. Si l'Etat ne s'en mêlait pas avec toutes ses contraintes de malade, ces tests auraient été bien moins chers, et seuls ceux qui en ont le besoin les auraient utilisé. Si l'Etat ne s'en était pas mêlé, on aurait fait cela dès le début au lieu de laisser le CF et son ministre socialiste détruire l'économie du pays (ce en quoi il a simplement agi selon le programme de son parti…). Il aurait suffi que les gens à risque se confinent, que ceux qui les visitent se testent à leurs frais (cmais couverts par les assurances) avant la visite, et le coût en vie et en argent aurait été dérisoire.