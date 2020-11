En 2015, la chaîne Manor avait été la première à introduire le Black Friday en Suisse, concept venu tout droit des Etats-Unis. Certains écologistes voient en ce «vendredi noir», la couleur de la pollution engendrée par les voitures qui affluent en ville à cette occasion. «Face à la situation sanitaire et écologique actuelle, c'est ensemble que nous, la Grève féministe et des femmes, Doctors for Extinction Rebellion et Extinction Rebellion Lausanne dénonçons le maintien du Black Friday, ont fait part jeudi ces opposants à la surconsommation, via un communiqué. Alors que nos petits commerces de proximité, restaurateurs ou acteurs culturels se meurent et que nous devons éviter les rassemblements, les géants du commerce, eux, pourront continuer à faire du profit. Nous disons STOP!»