Indonésie : Ruée sur le menu «BTS» de McDo, 13 restaurants ferment

Ces restaurants ont fermé pour prévenir la diffusion du Covid-19, le menu «BTS», du nom du groupe star de la k-pop, ayant provoqué une frénésie de commandes.

Au moins treize restaurants McDonald’s ont été provisoirement fermés en Indonésie pour prévenir la diffusion du Covid-19, le nouveau menu «BTS», du nom du groupe star de la k-pop, ayant provoqué une frénésie de commandes et la ruée des livreurs. À Jakarta et dans d’autres villes indonésiennes, des avis de fermeture ont été affichés sur au moins treize restaurants, submergés par des livreurs venus récupérer le fameux menu – nuggets de poulet, frites et une boisson – disponible depuis mercredi, selon des médias locaux, citant des sources officielles.