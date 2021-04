La crise du coronavirus semble avoir divisé la population en deux groupes bien distincts: d’un côté, il y a ceux qui ont profité du confinement pour entretenir leur forme, en faisant de l’exercice dans leur salon ou en allant courir. De l’autre, on retrouve les personnes ayant opté pour une solution plus tranquille: «flaquer» sur le canapé.

Neuf Suisses sur dix ont ainsi eu recours à une plateforme de streaming l’an dernier, selon une récente enquête, rappelle «Blick». Parmi les plus appréciées figurent les portails permettant de visionner des vidéos et des films tels que Netflix et YouTube. Et cela aurait eu des répercussions sur ce qu’on a mangé, écrit ce jeudi le média alémanique.