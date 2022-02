Genève – Ruée sur les passeports: six semaines d’attente au bout du lac

Refaire ses papiers? Mieux vaut s’y prendre tôt! 20min/Marvin Ancian

Après deux ans de Covid, et sans doute la perspective d’un retour vers la normalité, l’envie de prendre le large semble titiller de nouveau les Suisses. La demande pour les passeports est en plein boom dans plusieurs cantons. À Zurich, elle est telle en ce début d’année qu’obtenir un rendez-vous en ligne pour le faire n’est pas possible avant un mois, ainsi que le relatait samedi «Schweiz am Wochende».

À Genève, la tendance est également à la hausse, comme le confirment les chiffres du dernier trimestre 2021. Entre octobre et décembre derniers, 7851 passeports ont été émis, alors qu’une année auparavant, ce chiffre s’élevait à 4565 et à 5761 en 2019. Au total, à l’année, 21’491 livrets rouges à croix blanche ont été délivrés en 2020, contre 29’082 en 2021.

Trois fois plus d’attente

Le délai d’attente pour un rendez-vous auprès du secteur Passeport de l’Office cantonal de la population et des migrations est actuellement de 6 semaines, soit «parmi les plus importants connus par le service ces dernières années», alors que la moyenne s’élevait à deux semaines, indique Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS). C’est la capacité d’accueil du secteur, limitée en raison des contraintes sanitaires, et non un manque d’effectif qui affecte négativement le délai d’attente, ajoute-t-il.

«Il est probable que la possibilité retrouvée de voyager plus facilement ainsi que les conditions d’entrée de certains pays aient un impact sur la demande actuelle», relève Laurent Paoliello, tout en soulignant qu’il y a également un effet de rattrapage, dû à la fermeture des guichets et aux rendez-vous qui n’ont pu avoir lieu lors de la première vague, en 2020. Par ailleurs, vu le nombre de documents d’identité émis en 2012 et qui arrivent donc à échéance, une forte demande est aussi attendue cette année.

Vaud: pas de hausse spectaculaire

Dans le canton de Vaud, on ne constate actuellement pas d’augmentation spectaculaire des demandes. Une hausse a toutefois été enregistrée en 2021 par rapport à la période d’avant pandémie, avec 49’705 passeports émis l’an passé contre 40’212 en 2019. Néanmoins, «il est malaisé d’en identifier précisément la cause», relate Frédéric Rouyard, porte-parole du Service de la population. S’il est possible que des personnes aient attendu pendant les périodes de restriction pour renouveler ou demander un passeport, «les variations peuvent être importantes d’une année à l’autre, même en dehors de la période Covid», note-t-il. De plus, depuis juillet 2021, les ressortissants de l’UE et de l’AELE doivent enregistrer leurs données au Centre de biométrie et des documents d’identité cantonal pour leurs titres de séjour, ce qui «induit une augmentation sensible du nombre de visiteurs». Le délai actuel pour un rendez-vous varie entre 1 et 3 jours, «ce qui est habituel et identique aux autres années.»

Augmentation l’été dernier à Fribourg