Mobilité : Ruée sur les permis moto en 2020

Plus de 30’000 personnes ont obtenu le permis de motocycliste l’an dernier, soit 27 % de plus qu’en 2019, selon l’OFROU.

Fin 2020, la Suisse comptait 4,2 millions de titulaires d'un permis de conduire motocycliste, soit près de 20’000 de plus (+0,5%) qu'en 2019. Parmi eux, le nombre des nouveaux conducteurs (30’472) affiche une hausse spectaculaire de 27%. La plupart ont vraisemblablement voulu bénéficier de l'accès direct à la catégorie A des motocycles les plus puissants qui expirait fin 2020, analyse l’Office fédéral des routes (OFROU), qui a publié sa statistique annuelle, mardi. À cette même date, on dénombrait 6 millions de titulaires du permis de conduire pour voitures de tourisme, soit une progression de 1 % par rapport à l'année précédente.

Légère baisse du nombre de retraits de permis

Le nombre des retraits de permis a atteint 78’483 en 2020; pour la deuxième année consécutive, ils se situent en dessous de la barre des 80’000, indique l’OFROU. On assiste en revanche à une augmentation des annulations de permis de conduire (1335, soit +9,7%) et des retraits de permis d'élève conducteur (4043, soit +15%).

Dans 29’553 cas (+7,8% comparés à 2019), les retraits étaient dus à des excès de vitesse et dans 11’931 cas (-9,1% par rapport à 2019) à la conduite en état d'ébriété; 7985 retraits de permis ont été prononcés pour cause de mise en danger de la vie d'autrui par inattention (+1,3 % par rapport à 2019). Les retraits de permis dus à la conduite sous l'emprise de stupéfiants enregistrent une baisse par rapport à l'année précédente (4402 cas, soit -7,6%). Parmi les autres motifs de retraits, on recense 2170 cas de dépendance aux stupéfiants (12,2% comparés à 2019) et 1349 cas de dépendance à l'alcool (-6,0 %).