Pilules, poudres et jus: les drogueries et pharmacies regorgent de produits à base de vitamines et d’oligo-éléments. Ces préparations ont rarement eu autant la cote qu’actuellement. «De plus en plus de personnes se tournent vers les compléments alimentaires par peur du coronavirus et afin de se protéger», affirme vendredi la faîtière Swiss association of nutrition industries. L’engouement a pris une telle ampleur que l’association s’est sentie obligée de rappeler sur son site que les compléments alimentaires ne protégeaient pas du Covid-19.