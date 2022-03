Genève – Ruée sur l’euro, que la parité puis la peur rendent attractif

Depuis vendredi, on se rue sur l’euro. Ce jour-là, le franc suisse a atteint la parité avec la monnaie européenne, rendant cette dernière extrêmement attractive. «Notre activité a augmenté de 50% par rapport à la normale ces deux derniers jours», soit vendredi et lundi, constate Alexandre Allantaz, le responsable du Change Migros, mastodonte du secteur à Genève. Il s’agit de l’un des effets de guerre en Ukraine, les tensions expliquant les cours actuels. «Dès qu’il y a de l’incertitude, le franc suisse devient une valeur refuge et monte, comme l’or d’ailleurs.»