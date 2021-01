Vaud/Fribourg : Ruée vers la montagne, la police ferme certains accès

Les forces de l’ordre ont bloqué les routes qui mènent à certains lieux du canton. Les automobilistes sont invités à la prudence.

«Parkings complets». En au moins trois lieux du canton de Vaud, des routes ont été bloquées par la police pour éviter la gabegie autant que faire se peut. Les superbes conditions météo du jour ont poussé la population à prendre le large. La police cantonale vaudoise a indiqué sur sa page Facebook en fin de matinée que les accès étaient fermés pour se rendre à St-Cergue , Les Rasses et Ste-Croix . Peu après, elle ajoutait qu’il en allait de même pour la plaine du Mauverney à Chalet-à-Gobet .

Plus à l’est, la route d’accès aux Pléiades a également été fermée pour cause de parking complet, comme l’a annoncé l’Association Sécurité Riviera. Tous les automobilistes sont invités à éviter de chercher à s’y rendre et, bien sûr, à faire preuve de prudence.