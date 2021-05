Manifestations du 1er mai - Rues animées malgré le Covid en Suisse romande, heurts à Zurich

1er Mai à Genève

À Genève, entre 1500 et 2000 personnes ont défilé dans les rues pour célébrer la fête du Travail en ce samedi 1er mai. Réunis sous le slogan «Solidaires pour une justice sociale, féministe et climatique», les participants ont traversé la ville de la gare à la plaine de Plainpalais en passant par les rues basses. Le cortège était composé des syndicats, des partis politiques de gauche et d'extrême gauche, d'associations, mais également de groupes de défense du climat et de féministes. Quelque 300 personnes du Bloc révolutionnaire fermaient la marche.La manifestation s'est déroulée dans le calme, au rythme d'un groupe de tamboreras féministes, de slogans scandés à tue-tête et de raps militants. Selon la police, une vingtaine de tags sont à déplorer. Une personne a par ailleurs été contrôlée. Une fois sur la plaine de Plainpalais, plusieurs orateurs ont pris la parole sous la pluie avant que les manifestants se dispersent. En raison des restrictions sanitaires, la tenue de stands avait été interdite.