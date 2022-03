Journée internationale des droits des femmes : Rues et places du campus de l’EPFL se féminisent

Mardi, les noms de sept scientifiques ont été officiellement attribués à des chemins et lieux du site de la haute école. Jusque-là, seuls dix hommes avaient cet honneur.

Elles sont mathématiciennes, architecte, ingénieures, chimiste ou neurobiologiste. Elles ont vécu aux XIXe, XXe et XXIe siècles et ont été mises à l’honneur mardi à l’EPFL, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Mais l’hommage rendu à ces sept scientifiques ne se limitera pas à un beau discours prononcé un jour spécial: ces femmes ont fait leur entrée officielle sur le campus lausannois et y resteront. En effet, chacune d’elles a désormais une rue, un chemin ou une place à son nom. Un honneur jusqu’ici réservé à dix hommes.