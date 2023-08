Accident à Rüschegg: mort d'une femme après un tonnau sur la route

La police cantonale bernoise a été informée dimanche, aux alentours de 20h, d’un grave accident de la circulation dans la région de Fall. Selon leurs informations, une voiture circulait depuis Gambach, en direction de Rüschegg Graben, lorsque pour des raisons encore inconnues, le véhicule est sorti de la route à droite lors d’un virage. La voiture a alors fait un tonneau en arrivant sur la prairie et a arrêté sa course près d’une lisière de forêt, avant de s’immobiliser dans un fossé.

Malgré l’intervention des secours, la femme qui occupait une des deux places du véhicule n’a pas pu être sauvée. L’homme a du être extrait de la voiture et a été transporté dans un état critique à l’hôpital le plus proche par un hélicoptère de la REGA. Le tronçon de route concerné a été fermé à la circulation durant le sauvetage. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de la Confédération et de la région de Berne pour déterminer les causes de l’accident.