Rugby: En Australie, une équipe de joueurs gays pour se sentir acceptés

L’architecte des Convicts, Andrew «Fuzz» Purchas, a fondé le club en 2004 après avoir lui-même joué dans une équipe gay aux États-Unis. «C’est une ‘safe place’ (un lieu sûr, ndlr) qui m’a donné l’opportunité de pratiquer un sport d’équipe, ce que je n’aurais jamais pensé faire un jour», déclare Will Cooper, pilier des Convicts et Aborigène, en arborant le maillot rayé bleu et blanc de son équipe.

Quand il a déménagé à Sydney alors qu’il avait une vingtaine d’années, Will Cooper n’avait même jamais tenu de ballon de rugby et il s’est présenté un peu par hasard à un premier entraînement en 2019. Gus Donald, doyen de l’équipe du haut de ses 47 ans, s’est quant à lui inscrit après avoir vu une publicité pour le club dans un magazine gay. Les Convicts ont revigoré sa passion pour le rugby, qui s’était éteinte après le lycée.

L’Australie a remporté deux fois la Coupe du monde, en 1991 et 1999, et a atteint la finale pour la dernière fois en 2015, lorsqu’elle s’est inclinée face à la Nouvelle-Zélande (34-17). Les Wallabies, dont le capitaine est le géant Will Skelton, débuteront le Mondial en France contre la Géorgie à Paris le 9 septembre avant d’affronter les autres équipes de la poule C : les Fidji, le pays de Galles et le Portugal.