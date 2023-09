Rugby: La France a gagné, mais perdu sa star

Le capitaine français, les yeux dans le vague. AFP

Décidément, cette Coupe du monde à domicile n'est pas un long fleuve tranquille pour les Bleus. Le sélectionneur Fabien Galthié avait déjà perdu son No 10 Romain Ntamack avant même le début de la compétition, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, lors d'une partie de préparation contre l'Ecosse à la mi-août. Jeudi, c'est son No 9 Antoine Dupont qui est tombé au combat contre la Namibie.

Le chouchou de tout un pays est sorti sur «protocole commotion» à la suite d’un choc à la tête avec un adversaire en toute fin de première période et les nouvelles, depuis, ne sont pas bonnes. Le Namibien Johan Deysel l'a plaqué à la tête et été expulsé (mais aussi victime d'insultes sur les réseaux sociaux...). Le Français, lui, a eu toutes les peines du monde à se relever et été remplacé par Baptiste Couilloud après le thé.

«Sur le moment il y a une interception, donc tout le monde ne voit pas exactement ce qui se passe, expliquait après la rencontre Charles Ollivon, qui a remplacé Dupont au capitanat. On commence à se regrouper sous les poteaux, à faire notre bulle. Sur le grand écran, les images commencent à passer et on a vite compris. C’était pas mal à retardement, la tête a été touchée. Ça a été tout de suite clair et simple pour tout le monde. On s’est remis en ordre de marche. Ce sont des faits de match qui arrivent malheureusement assez souvent, des petites ou des grosses blessures. Ça arrive, ça fait partie de notre job.»

Le verdict de la faculté n'était pas encore officiellement tombé, mais les chances de le revoir sur le pré dans les prochains jours sont très minces. «Il est à l’hôpital. Il passe des examens: il y a une suspicion de fissure ou de fracture au niveau du maxillaire», indiquait Fabien Galthié juste après la rencontre. Plusieurs sites français estiment son absence à un mois, ce qui ferait que le prodige toulousain ne jouerait pas avant une éventuelle demi-finale. C'est très embêtant, quand on sait que la France défiera l'Afrique du Sud ou l'Irlande en quarts, soit les deux autres grands favoris de la compétition.