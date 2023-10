Mondial de rugby: La Nouvelle-Zélande passe en demie en sortant l'Irlande

Richie Mo’unga et les Néo-Zélandais ont terminé le match en tête.

Le come-back des All Blacks! La Nouvelle-Zélande a fait plier l’Irlande (28-24), l’équipe No 1 mondial, au terme d’un match d’une immense intensité samedi au Stade de France et rejoint l’Argentine en demi-finale de Coupe du monde.