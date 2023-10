Mondial de rugby: La Nouvelle-Zélande en finale après avoir giflé l'Argentine

Les All Blacks se sont qualifiés pour la cinquième finale de Coupe du monde de leur histoire en balayant l’Argentine 44-6 vendredi, et attendent de savoir qui de l’Afrique du Sud ou de l’Angleterre les rejoindra, samedi.

Domination totale

Plus rapides, plus solides, les triples champions du monde (1987, 2011 et 2015) ont dominé les Sud-Américains dans tous les compartiments du jeu, à l’image des trois essais de l’ailier Will Jordan (11e, 62e, 73e), qui porte son total à huit sur ce tournoi, égalant le record de ses compatriotes Jonah Lomu et Julian Savea et du Sud-Africain Bryan Habana.