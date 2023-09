Rugby: La Roumanie avait réussi un petit exploit avant de s’effondrer

La suite n’a été qu’une longue souffrance pour les Roumains, qui se sont finalement inclinés 82-8 face à leurs adversaires du jour. «Franchement, on a tenu le plus possible, a affirmé Adrian Motoc, l’un de ceux qui ont subi les foudres des Verts. Je retiens qu’il faut monter le niveau, être plus sérieux dans la vie privée, dans la vie du joueur de rugby, surtout les joueurs qui jouent en Roumanie où le niveau du championnat n’est pas très fort».