Rugby: L’Afrique du Sud a fait un pas hors du «groupe de la mort»

Cette fois, les Springboks sont partis du bon pied. Entre leur fameuse défaite face au Japon (34-32) en 2015 et celle contre la Nouvelle-Zélande (23-13) il y a quatre ans, ils n’avaient plus commencé une Coupe du monde par un succès depuis 2011. Une éternité pour les triples champions du monde, à la hauteur de leur rang et de leurs ambitions dans ce qu’ils avaient annoncé comme «le match le plus important» de leur tournoi.