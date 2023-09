Rugby: L’Angleterre ne peut que «décevoir en bien», Kate et William au soutien

Les Anglais à l’entraînement au Touquet-Paris-Plage. AFP

De mémoire d’Anglais, il faut remonter au moins jusqu’au Mondial de 2007 pour retrouver la trace d’autant de pessimisme autour de l’équipe nationale de rugby. Les champions du monde de 2003 ont perdu cinq de leurs six derniers test-matches, après n’avoir remporté que deux parties lors du Tournoi des VI Nations de ce début d’année. Pire, ils ont été humiliés sur leur pelouse lors de l’ultime partie de préparation, sur leur pelouse fétiche de Twickenham, par les Fidji (22-30) il y a deux semaines.

Autant dire que leur entrée en lice dans la Coupe du monde en France, ce samedi à 21 heures contre l’Argentine, sera scrutée par tout un pays. Car, une fois n’est pas coutume, le XV de la Rose ne partira par favori contre les Pumas argentins. Heureusement pour la troupe du sélectionneur Steve Borthwick, sa poule A n’est pas la plus relevée de la compétition planétaire. Car elle affrontera ensuite le Japon, le Chili et les Samoa et tout autre résultat qu’une qualification pour les quarts de finale sera un camouflet historique.

Le nouveau coach Steve Borthwick. AFP

À Londres et alentours, on pointe le manque de confiance d’une équipe qui n’a pas su se renouveler. Le Covid et le Brexit n’ont pas aidé non plus au développement de ce qui avait été longtemps d’un des tout meilleurs championnats dans le monde de l’ovalie. Rien que cette saison, les clubs mythiques des Wasps, de Worcester et les London Irish ont connu la faillite. Les Londoniens des Harlequins ont failli passer à la trappe également, pour cause de manque d’argent.

«C’est vrai qu’on est passés récemment par des moments un peu turbulents…, a estimé depuis Marseille, cette semaine, le coach Steve Borthwick, au micro de la BBC. Mais je sens un regain de détermination dans mon groupe et, avec les joueurs, on a un peu tous le sentiment qu’on nous a peut-être enterrés trop vite. Nous avons eu l’impression que les gens se sont rués sur nous pour nous descendre. Et je pense qu’ils l’ont fait un peu trop tôt.»

Les Anglais n’ont pas réussi à remplir Twickenham pour leur dernier test-match il y a deux semaines et c’est une rareté. Même en vue de ce week-end à Marseille, si le Vélodrome sera tout de même plein comme un œuf, les tickets à la revente s’écoulent bien moins chers que ceux pour la partie entre l'Afrique du Sud et l’Écosse au même endroit le lendemain. Les pubs du Vieux-Port vont de toute façon crouler sous les chants britanniques, mais plus en l'honneur du Chardon que de la Rose.

Le couple princier Kate et William sera de passage dans la cité phocéenne samedi pour soutenir l’Angleterre et ils ne seront pas de trop. Ils ne resteront pas, en revanche, pour voir l’Écosse. Car le prince et la princesse de Galles ont choisi de passer leur dimanche à Bordeaux, où les Gallois seront opposés aux îles Fidji. En attendant l’arrivée sur sol français de Charles et Camilla, le roi et la reine, prévu pour le 20 septembre. Tout un programme!