Rugby: L’Ecosse se donne le droit de rêver

Le XV du Chardon a beau avoir enfin lancé son tournoi avec cette victoire à sept essais, il n’a pas complètement convaincu dimanche sur sa capacité à pouvoir rivaliser avec les Irlandais, invincibles depuis plus d’un an. Ses avants écossais ont été dominateurs, à l’image d’un ballon porté en avance rapide sur le premier essai du match, du talonneur George Turner (5 e ).

Ses deux ailiers Duhan van der Merwe (26 e ) et Kyle Steyn (30 e ) ont aplati et Finn Russell, au lendemain de son 31 e anniversaire, a plutôt bien dirigé le jeu de son équipe.

‹‹On est satisfaits du résultat, on a pris le point de bonus dont on avait besoin. Mais on a manqué trop d’occasions.››

Mais les hommes de Gregor Townsend, en plus de quelques maladresses, ont été contrariés par moments par les Aigles de mer, qui ont montré un meilleur visage que lors de leur large défaite contre le XV du Trèfle (59-16) la semaine dernière. «On est satisfaits du résultat, on a pris le point de bonus dont on avait besoin. Mais on a manqué trop d’occasions», a jugé Russell. «Il va falloir faire mieux lors des prochains matches si on veut aller plus loin dans le tournoi.»