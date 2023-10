Rugby: Les Anglais se font peur mais sont en demi-finale

Mais il lui faudra sans doute trouver d’autres recettes qu’un buteur fiable (Farrell) pour espérer battre samedi au Stade de France le vainqueur du choc entre la France et l’Afrique du Sud proposé en soirée (21h00) sur l’herbe de Saint-Denis. Deux adversaires avec qui ils ont des comptes à régler: la fessée reçue des Bleus à Twickenham dans le Tournoi des Six Nations en mars (53-10) et la correction en finale du Mondial 2019 au Japon (32-12) par les Springboks.

Arrivés donc en demi-finale, à la faveur d’un tirage au sort favorable et d’un groupe D qui ne leur avait proposé aucun adversaire de poids, si ce n’est une Argentine batailleuse elle aussi qualifiée en demi après son exploit contre les Gallois samedi, les Anglais ont donc une semaine pour progresser encore. Et espérer décrocher une cinquième place en finale.

Si les cotes des bookmakers ne seront sans doute pas de leur côté, les chiffres eux sont plus rassurants: l’Angleterre n’a été battue qu’une seule fois sur ses cinq rendez-vous en demi, en 1995, laminée 45-29 par les All Blacks de Jonah Lomu. Et elle avait battu la France en 2003 et 2007...