Rugby: Quatre favoris pour une couronne au Mondial

Chez eux, Antoine Dupont et les Français veulent gagner le titre. AFP

L’Irlande, la Nouvelle-Zélande, la France ou à nouveau l’Afrique du Sud? L’issue du Mondial 2023 en France (du 8 septembre au 28 octobre) s’annonce plus indécise que jamais avec quatre favoris à l’heure du coup d’envoi vendredi entre les All Blacks, triples champions du monde, et les Bleus, armés pour un premier sacre.

Sur leur sol, à moins d’un an des Jeux olympiques à Paris (26 juillet – 11 août 2024), le demi de mêlée star Antoine Dupont et sa bande ambitionnent de succéder aux Springboks. Et devenir ainsi la deuxième équipe de l’hémisphère nord à remporter la Coupe du monde de rugby, après l’Angleterre en 2003.

L’Irlande, No 1 mondiale

L’Irlande, No 1 mondiale, et son inusable No 10 Johnny Sexton (38 ans) ont aussi les armes pour briser l’hégémonie «sudiste», après le Grand Chelem réalisé lors du dernier Tournoi des six nations. Mais le XV du Trèfle, qui n’a jamais dépassé les quarts de finale, est placé dans le groupe (B) le plus terrifiant aux côtés des Springboks, tenants du titre, et de l’Écosse, un sérieux outsider.

Gagner le titre pour une nation européenne serait une énorme prouesse. Car, hormis la parenthèse 2003, seules l’Australie (1991, 1999), l’Afrique du Sud (1995, 2007, 2019) et la Nouvelle-Zélande (1987, 2011, 2015) se sont partagé le trophée Webb-Ellis.

Le Sud en force

Si les Wallabies, battus cinq fois sur cinq durant l’été, ne semblent pas en mesure de rivaliser cette fois-ci, les Springboks eux ont fait forte impression en écrasant les All Blacks (35-7) à Twickenham lors de leur ultime match de préparation. Des Néo-Zélandais qui ont vécu les montagnes russes, au niveau des résultats, depuis le Mondial 2019, mais qui demeurent de sérieux candidats au titre.

Vingt équipes en tout, réparties dans quatre groupes, participent au Mondial, organisé dans neuf stades et où 600’000 supporters en provenance de l’étranger sont attendus. Fait inédit, l’Amérique du Sud aura trois représentants: l’Uruguay, l’Argentine et le Chili.

France – Nouvelle-Zélande pour commencer Le XV de France lance vendredi sa Coupe du monde par un sommet titanesque, face à la Nouvelle-Zélande (21h.15), point de départ d’un défi immense: remporter un sacre historique le 28 octobre. Dans un Stade de France incandescent, l’affiche donne le ton entre deux formations qui ont déjà offert à la compétition des matches entrés dans sa légende (1999, 2007 et 2011). D’un côté, la France, une équipe qui, après trois finales perdues (1987, 1999 et 2011), n’a jamais été aussi bien armée pour s’inviter dans le club fermé des nations sacrées; de l’autre les triples champions du monde, la nation reine du rugby.