Rugby: Une bagarre entre supporters éclate pendant Angleterre - Fidji

Compte X de The Good, The Bad & The Rugby

Une vidéo partagée sur le compte X du média The Good, The Bad & The Rugby dévoile la scène en question. On y voit notamment deux supporters déguisés en officier de la Navy échanger des coups avec la rangée du dessus, jusqu’à ce que l’un d’entre eux s’empare d’un homme et le balance trois rangs en dessous.