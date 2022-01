Rugby : Une équipe pro doit préparer son match sur WhatsApp

À l’arrêt forcé depuis deux semaines pour des cas de Covid-19, les joueurs de Clermont ont dû préparer le match de samedi contre Toulouse par messages.

François Cros (à gauche) se bat pour le ballon avec le joueur de Clermont Arthur Iturria (à droite) pendant le match du Top14 français entre Toulouse et Clermont le 29 mai 2021 au stade Ernest Wallon. AFP

Même si la rencontre était en suspens jusqu’à vendredi matin, l’ASM Clermont montre son professionnalisme à toutes épreuves. Alors qu’ils n’ont pas pu jouer sur la scène européenne, comme pour le Top 14 depuis deux semaines à cause de cas détectés de coronavirus dans l’effectif, les Auvergnats ont tout fait pour continuer de se préparer de manière la plus adéquate possible.

Les résultats des tests effectués jeudi ont bien confirmé vendredi que la partie prévue samedi à 21h05 contre le Stade Toulousain aura bel et bien lieu. Malgré cette incertitude et certains chamboulements dans les possibilités d’entraînement, les rugbymen auvergnats ont fait de leur mieux pour préparer cette rencontre.

Une messagerie à la rescousse

Dans une interview accordée à «rubgyrama.fr», le capitaine Arthur Iturria s’est livré sur les difficultés rencontrées, mais aussi les solutions mises en place: "Cette pandémie ne nous permet pas de nous préparer de la meilleure des manières c’est certain, mais nous sommes des grands garçons, il n’y a pas d’excuse. On a tous travaillé par portable en début de semaine. Nous les gros, on a travaillé les touches par WhatsApp, on a reçu les méthodes en vidéo et tout était prêt à l’entraînement."

Même son de cloche côté des arrières, selon les dires de Marvin O’Connor: "Comme Arthur, nous aussi nous avons reçu des lancements et des plans de jeu à mettre en place dès aujourd’hui et évidemment pour le match de ce week-end. On a un groupe avec tous les joueurs et pour l’instant ça fonctionne bien."

Si la méthode est contrainte et originale, elle semble avoir étonné en bien les deux joueurs. Ils ont souligné avoir pu mettre en place les éléments étudiés directement à l’entraînement avec une certaine efficacité.

Mais le Stade Toulousain (2e du Top 14) est un gros morceau et si Clermont (7e) avait malmené l’équipe du Midi durant la moitié du match allé, ils s’étaient finalement inclinés.