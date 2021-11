Cyberescroquerie - Ruiné par son amour aveugle pour une star de la schlager

«Toutes mes économies ont disparu»

Au début, la prétendue jeune femme lui a envoyé des mots doux. Mais rapidement, elle a demandé son aide. «Elle m’a dit que son management avait bloqué son compte et qu’elle ne se faisait plus payer», raconte l’Alémanique au journal. «Tout ce que je voulais c’était l’aider!» Son amour pour la chanteuse est si grand qu’il ne s’est douté de rien quand «elle» lui a demandé de verser 80’000 francs sur le compte d’une certaine Samantha Therese Pauline Hedington en Australie. En échange, «elle» lui a fait miroiter le grand amour et même laissé sous-entendre qu’ils allaient se marier. Grave erreur. «Je n’ai plus un sou. Toutes mes économies ont disparu.»