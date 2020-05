Ruiz et Poggia demandent un geste aux assureurs

Rédiger un nouveau commentaire

Les assurances sont de toute façon des escrocs. Elles augmentent chaque année, imposent des franchises élevées, ne remboursent pas certains médocs ou traitements. Une véritable mafia à grande échelle. 40 ans que je paye, jamais malade, depuis 2 ans j'ai une fibromyalgie et refuse de payer mes médocs. Ce sont des pourritures

Mais, les assurances font la loi, car nos élus romandes sont mous et ne prennent leurs responsabilités. La santé publique est depuis toujours aux mains des assureurs Même au niveau fédéral, Berset n’a pas une fermeté pour pour mettre au pas les assurances

Roccaia 13.05.2020 à 06:37

Je trouverais normal que les assurances participes, après tout elles ont fait suffisamment de réserve sur notre dos, au lieu de placer notre argent dans des fonds de prévoyance! En espérant qu’elles ne vont pas à nouveau faire grimper les primes....déjà que celles-ci deviennent insupportables à payer. Je me demande quand se pays va enfin se réveiller et proposer une caisse collective à ses habitants . Après tout la SUVA en est une, et elle fonctionne très bien.