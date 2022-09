Test: «Rumbleverse», ça dérouille sur un air de fête foraine

Test : Dans «Rumbleverse», on s’impose à coups de patates de forains

Bienvenue à Grapital City, où 40 lutteurs sans peur et sans reproche sont propulsés en canon pour s’affronter et devenir le champion incontesté. Avec ses graphismes de type cartoon qui font penser à «Fortnite», «Rumbleverse» a troqué les armes à feu contre les poings et les attaques spéciales, qu’on récupère en ouvrant des caisses disséminées ça et là sur l’ensemble de la carte. En outre, chaque combattant peut également s’approprier des améliorations de vie, d’endurance ou de force, ainsi que des soins ou des objets comme des chaises ou des battes de baseball.