Carnet rose: Rumer Willis est maman pour la première fois

À 34 ans, Rumer Willis est devenue maman. Mardi 25 avril 2023, la fille de Bruce Willis et de Demi Moore a annoncé sur Instagram la naissance de sa fille, Louetta, qu’elle a eue avec son compagnon, Derek Richard Thomas. L’actrice américaine a publié une photo du bébé qu’elle qualifie de «pure magie», précisant que l’accouchement avait eu lieu dans sa maison, le 18 avril. «Tu es plus que ce dont nous avions rêvé», a-t-elle ajouté en légende du cliché.

Ravie pour sa fille, Demi Moore a écrit sur le réseau social: «Amour pur pour ce petit oiseau», accompagné d’un émoji en forme de cœur. La sœur de Rumer, Tallulah, n’a pas caché sa joie non plus en s’adressant directement à sa nièce: «Salut mon petit pétale. On t’attendait depuis si longtemps. Je vais t’aimer à chaque moment, chaque jour. Tes tantes farfelues sont obsédées par toi», a-t-elle écrit en commentaire. D’autres célébrités, telles que les actrices Melanie Griffith et Alyssa Milano ont aussi envoyé des messages de félicitations aux jeunes parents. Pour le moment, Bruce Willis, 68 ans, qui est atteint d’aphasie, n’a pas encore réagi à son nouveau statut de grand-père.